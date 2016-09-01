9/1重要財經新聞一覽
2016-09-01 09:28
自由時報財經︰韓進海運聲請破產 陽明、長榮恐遭波及
南韓最大貨櫃船公司「韓進海運」（Hanjin Shipping）在債權銀行否決公司自救方案及切斷融資協助後，週三向首爾法院聲請破產接管，南韓政府計畫由現代海鋒公司（Hyundai Merchant Marine）接手收購韓進的健康資產。這家全球第7大航運商破產，反映了當前海運業景氣差及經營慘澹現況。
相關新聞請見：韓進海運聲請破產 陽明、長榮恐遭波及
蘋果日報財經︰繳清160億 越鋼重啟高爐點火
台塑越鋼高達5億美元（約160億元台幣）補償金，確定已於8月底全數繳清。隨巨額罰金問題不再，官方要求的改善項目也逐步達標，據了解，越鋼內部正重啟高爐點火申請，力拼年底前投產。
經濟日報財經︰蔡尹拆夥 持股中信不變
前兆豐金董事長蔡友才昨（31）日宣布辭卸鑒機資產管理公司董事長，鑒機是由潤泰集團、寶佳機構與蔡友才合作成立。
工商時報財經︰小英發火 兆豐案延燒 徐光曦 閃辭兆豐董座
針對兆豐銀遭美重罰，小英總統昨（31）日說了重話強調，「不會再讓這種荒腔走板、匪夷所思的事情發生！」兆豐金董座徐光曦昨早發出辭任書，強調兆豐一事引起國人關注、「深感不安」；兆豐金也公告徐光曦請辭兆豐金、兆豐銀董事長。
星島日報財經︰陳振英上任首務 解決企業開戶難
新一屆立法會金融界別將有政壇新鮮人。候任立法會金融界議員、現任中銀香港（2388）董事會秘書陳振英，將於10月12日宣誓就職。首次踏足政壇的他，立志為銀行界和社會帶來新氣象。陳振英接受本報專訪時透露，上任後首要工作是解決企業在銀行開戶難的問題，並冀未來與業界、市民及其他議員多多交流。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 淚崩！母子3亡難過鬼門關 遺書仍心繫家人
- 美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
- 視網膜剝離拖一週 女學生險瞎掉
- 一打席纏鬥18球 吳念庭平西武紀錄
- 小英改革之路好艱辛 陳芳明嘆原因是這個…
- 北韓組「核武背包客」部隊 恐執行核子自殺攻擊
- 幼兒園旁溝渠掏空 苑裡公所規劃求解
- 足球員心肌梗塞 22次電擊奇蹟保命
- 又見惡建商強拆 30地主無家可歸
- 王建民戰洋基後肌腱炎 列入傷兵名單
- MLB》王建民受傷前 一數據高居全隊之冠
- 美專家︰兆豐死不認錯 重罰關鍵
- 曉明國中部5位應屆畢業生 思源科學賽奪冠
- 今破480轟歷史紀錄 當年336場、本季只要189場?
- 幹員喬裝查賭 還被逮進警局
- 三星NOTE 7傳爆炸事件 燒焦畫面曝光
- 鐵皮倉庫冒火 4萬斤文旦付之一炬
- 睽違55年終破冰 美國班機首飛古巴
- 奧運》輿論關注南韓游泳隊偷拍案 總教練引咎辭職
- 昨晚辦完搶孤 今早頭城孤棚柱火警
- 撥地不到半年收回 380萬籃球場白蓋
- 勇士迷等著嗨 4巨頭10/2合體
- 今年國慶沒煙火 旗袍金釵恐成絕響...
- 難關過靠這招？李艷秋稱：蔡政府等待軍公教裡的段宜康
- 田弘茂掌海基會 吳秉叡：若中國一直挑剔人選非好事
- 仲介泰國代理孕母 夫妻檔緩刑
- 竹市》打造創藝校園 校長老師腦力激盪
- 台灣第1棒王泓逸 前3次打擊都上壘
- 高市農21區段徵收無共識 暫緩開發
- 猴子文創商品設計 樹德、聯大奪銀獎
- 為取悅愛犬 男星不惜臉部大改造
- 長長久久 佳釀禮
- 兄弟又換投教 彈力球效應？
- 何潤東今大喜日 明星賓客高達30人
- 網傳國民黨發動黨工挺93遊行 稱要「文革式鬥爭」
- 梅長錕控訴政府漠視國片
- 執政百日民調下滑 小英：改革需要堅持、需要等待
- 殺警判11年不悔改 游家樺又淪車手
- 7豪華飯店勞檢違規 輔導代罰
- 巴西參議院剝奪羅賽芙總統職務
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：9/1重要財經新聞一覽
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分