9/1重要財經新聞一覽

2016-09-01 09:28

自由時報財經︰韓進海運聲請破產 陽明、長榮恐遭波及

南韓最大貨櫃船公司「韓進海運」（Hanjin Shipping）在債權銀行否決公司自救方案及切斷融資協助後，週三向首爾法院聲請破產接管，南韓政府計畫由現代海鋒公司（Hyundai Merchant Marine）接手收購韓進的健康資產。這家全球第7大航運商破產，反映了當前海運業景氣差及經營慘澹現況。

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蘋果日報財經︰繳清160億 越鋼重啟高爐點火

台塑越鋼高達5億美元（約160億元台幣）補償金，確定已於8月底全數繳清。隨巨額罰金問題不再，官方要求的改善項目也逐步達標，據了解，越鋼內部正重啟高爐點火申請，力拼年底前投產。

經濟日報財經︰蔡尹拆夥 持股中信不變

前兆豐金董事長蔡友才昨（31）日宣布辭卸鑒機資產管理公司董事長，鑒機是由潤泰集團、寶佳機構與蔡友才合作成立。

工商時報財經︰小英發火 兆豐案延燒 徐光曦 閃辭兆豐董座

針對兆豐銀遭美重罰，小英總統昨（31）日說了重話強調，「不會再讓這種荒腔走板、匪夷所思的事情發生！」兆豐金董座徐光曦昨早發出辭任書，強調兆豐一事引起國人關注、「深感不安」；兆豐金也公告徐光曦請辭兆豐金、兆豐銀董事長。

星島日報財經︰陳振英上任首務 解決企業開戶難

新一屆立法會金融界別將有政壇新鮮人。候任立法會金融界議員、現任中銀香港（2388）董事會秘書陳振英，將於10月12日宣誓就職。首次踏足政壇的他，立志為銀行界和社會帶來新氣象。陳振英接受本報專訪時透露，上任後首要工作是解決企業在銀行開戶難的問題，並冀未來與業界、市民及其他議員多多交流。