潤泰撇清 指兆豐金不是尹衍樑最大金庫
2016-09-01 06:53
潤泰發聲明，撇清兆豐是尹衍樑（右）金庫說。（資料照，記者陳永吉攝）
〔即時新聞／綜合報導〕兆豐銀洗錢案、潤泰吃中信金等商戰同時上場，內情複雜，虛虛實實，其中，蔡友才同時是兆豐金前董事長，也是涉洗錢案的關鍵人之一，更是與潤泰總裁尹衍樑鑒機投資的合夥人，從而傳出，兆豐金成為伊衍樑的大金庫；潤泰集團昨晚間即主動發布聲明，否認這項傳言，特別強調「不能再被汙名化下去！」
潤泰集團昨天晚間發布聲明指出，潤泰數十年間一共往來 28家台灣金融機構，目前集團總資產為4兆4佰餘億元，總貸款金額為1,056億元；其中在兆豐金貸款237億元，佔金融機構往來貸款數22.4％；如以潤泰集團含南山之總資產4兆441億之基礎計算兆豐金貸款只佔0.59％。
並強調，在兆豐金所有貸款金額237億元中，除12.7億為信用貸款外，均為十足擔保之抵押貸款。
聲明中也指出，潤泰集團與兆豐銀行往來已逾20年，不是因蔡友才到兆豐金控才往來。
至於潤泰集團投資鑒機資產管理公司的資金來源約40%來自於自有資金,約60%資金來自於12家金融機構；並澄清中信金股權之爭，與南山經營無關。
潤泰集團這項聲明主要是針對《商業週刊》報導，指「蔡友才任內讓兆豐金成為尹衍樑最大金庫」說法，提出反駁。
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