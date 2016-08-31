Fed官員：升息可以保護經濟

2016-08-31 22:57

〔記者盧永山／台北報導〕波士頓聯邦準備銀行總裁羅森葛林（Eric Rosengren）週三在北京表示，聯準會（Fed）可能很快就要達到通膨和就業目標，應考慮隨著時間加快升息速度，因此舉能保護經濟免受商用不動產價格暴漲等風險。

羅森葛林表示，升息與否部分應取決於金融穩定所面臨的風險，例如，在利率創紀錄最低的環境下，失業率已經下滑，商用不動產等資產價格也快速上漲。

羅森葛林指出：「有點加速進行的利率正常化，可能會延後我們達到充分就業和物價穩定等雙重任務的速度，卻能降低在下一次衰退中雙重任務面臨更大分歧的風險。」

羅森葛林表示，低利率若延長更久的時間，可能會出現風險。他並未說明是否預期Fed在年底前會升息，但重申Fed希望以緩慢但漸進的貨幣緊縮，來支撐美國經濟成長。

羅森葛林的看法與Fed主席葉倫上週五的談話一致，當時葉倫表示，未來幾個月升息的機率已經增強。