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大福彩頭獎摃龜、今彩539頭獎開出2注！

2016-08-31  22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月31日）開獎的第105000070期大福彩，頭獎摃龜；第105000209期今彩539頭獎開出2注，由台北市萬華區莒光路185號的飛黃騰達彩券商行和桃園市中壢區中原里成章一街99號的旺福彩券行開出。

第105000070期大福彩中獎號碼為：「02、09、12、14、25、35、38。特別號：17。」，頭獎摃龜，貳獎共1注獲得，每注可得25萬元，參獎共109注獲得，每注可得4000元，肆獎共2024注獲得，每注可得400元，普獎共1萬5293注獲得，每注可得200元，大福獎1注中獎，可得500萬元，小福獎共7注中獎，每注可得10萬元。

第105000209期今彩539中獎號碼為「08、09、17、21、37」，頭獎共開出2注，每注可得800萬元，貳獎共183注獲得，每注可得2萬元，參獎共6107注獲得，每注可得300元，肆獎共6萬8794注獲得，每注可獲得50元。

第105000209期39樂合彩中獎號碼為「08、09、17、21、37」，四合共3注中獎，每注可獲得21萬2500元。三合共114注中獎，每注可得1萬1250元，二合共4876注中獎，每注可得1125元。

第105000209期3星彩中獎號碼為「576」，正彩共17注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第105000209期4星彩中獎號碼為「7937」，正彩共8注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 大福彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大福彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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