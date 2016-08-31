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國票金拚併購 銀行壽險優先

2016-08-31  21:38

〔記者廖千瑩／台北報導〕國票金控今天舉行法說會，董事長魏啟林表示，未來繼續尋求合適併購標的，仍以商業銀行及壽險公司為優先併購對象。

國票金法說會上也公布今年上半年稅後盈餘12億4497萬元，較去年同期成長43.43%，每股稅後盈餘0.46元，6月底每股淨值11.81元，上半年獲利表現逆勢成長，表現相對出色。

展望下半年，魏啟林認為，若未來國際金融市場沒有重大波動，集團成長動能應能持續至第4季，主因除了國際票券及國票證券獲利穩定外，另一子公司國票創投下半年有數檔投資多年的生技及餐飲公司將陸續掛牌IPO，可望有效挹注盈餘。

在公司營運策略上，魏啟林指出，未來將配合主管機關穩健金融開放政策，積極爭取主管機關開放票券業務領域，尋求票券公司轉型及發展機會，並繼續尋求合適併購標的，仍以商業銀行及壽險公司為優先併購對象。

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  • 國票金控董事長魏啟林表示，未來繼續尋求合適併購標的，仍以商業銀行及壽險公司為優先併購對象。（資料照，記者廖千瑩攝）

    國票金控董事長魏啟林表示，未來繼續尋求合適併購標的，仍以商業銀行及壽險公司為優先併購對象。（資料照，記者廖千瑩攝）

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