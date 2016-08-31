蔡友才發聲明 請辭鑒機資產管理董事及董事長職務

2016-08-31 20:48

〔記者李靚慧／台北報導〕前兆豐金控董事長蔡友才晚間發布聲明表示，因兆豐銀行紐約分行事件，身體狀況已不勝負荷，即刻辭去鑒機資產管理公司的董事及董事長職務。

蔡友才近日因紐行案陸續遭到主管機關及檢方的約談，週六才完成金管會長達七小時的約談、週日檢方又二度約談蔡友才。