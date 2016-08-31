大福彩、今彩539開獎囉！

2016-08-31 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕今天（8月31日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：02、09、12、14、25、35、38。特別號：17。

今彩539：08、09、17、21、37。

39樂合彩：08、09、17、21、37。

3星彩：576。

4星彩：7937。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。