中韓進口鋼品反傾銷稅 明年拍板是否回溯課徵

對中韓進口鋼品反傾銷稅 明年將拍板是否回溯課徵。圖為南韓鋼廠。（資料照，路透）

2016-08-31 19:17

［記者吳佳蓉／台北報導］財政部關務署表示，中鋼及其餘5家業者已提出申請，對現正審議中的2宗中、韓等國進口鋼品反傾銷案，再加碼「回溯課徵」90天的反傾銷稅。關務署已受理業者申請，將於明年2月中終判結果出爐時，一併公告是否「回溯課徵」；若真的拍板回溯，將成國內史上首例。

中國鋼鐵在內的多家國內業者，今年初向財政部提出課徵反傾銷稅申請案，對象包括自中、韓進口的鍍鋅製品、鋅合金扁軋鋼品（常用於建材、運輸工業、家電等），以及自中、韓、巴西、印度、印尼、烏克蘭進口的碳鋼鋼板（常用於造船、壓力容器等）。

關務署表示，業者提起反傾銷案的情形很常見，依照程序，會先初判是否有損害產業及反傾銷事實，並課徵「臨時反傾銷稅」，最後終判拍板是否於未來5年正式課徵反傾銷稅。但較少有業者於審理期間，加碼申請「回溯課徵」，進一步向前追回初判前90天進口貨物的反傾銷稅；因此，若上述2案拍板回溯，將成為國內首例。

關務署解釋，2宗鋼品反傾銷案初判結果，先前就已出爐，經研判確有反傾銷事實，已自8月22日起課徵為期4個月的「臨時反傾銷稅」；終判預計將於明年1月底、2月中出爐。

近日中鋼等業者認為，進口商可能有趁調查期間，大量進口涉案鋼品之嫌，因此再加碼提起「回溯課徵」申請，向前追回5月24日至8月21日間進口產品的反傾銷稅。

關務署指出，已受理業者申請，接下來財政部及經濟部將分工釐清，涉案廠商是否明知有傾銷事實，仍短時間大量進口傾銷，破壞反傾銷稅的救濟效果，以及是否因此對國內產業造成損害。是否「回溯課徵」的審議結果，將於明年2月中終判時，一併對外公告。