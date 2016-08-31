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程序不符時程 茂矽取消私募增資及減資案

2016-08-31  20:23

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠茂矽 （2342） 今宣布，取消私募增資及期中減資案，這項取消案對財務及業務並無重大影響。

茂矽今年2月4日宣布，將辦理1億股私募增資，每股新台幣7.79元發行，將由馬來西亞的SINGULARITY VENTURESSDN. BHD.及其子公司認購全數私募普通股，總金額為7.79億元。

茂矽原規劃期中減資26.91億元，再私募增資後，實收資本額將約20.31億元，SINGULARITY VENTURESSDN. BHD.持有茂矽股權將達49.226%，屆時為茂矽最大股東。

茂矽今天下午宣布SINGULARITY VENTURESSDN. BHD.相關申請程序無法符合這次增資作業時程，決定取消私募增資案，同時取消搭配作業的期中減資案。

茂矽副總經理周崇勳表示，此次私募增資案雖未能成功，不過，對茂矽財務及業務並無重大影響。

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  • 晶圓代工廠茂矽（2342）今宣布，取消私募增資及期中減資案，這項取消案對財務及業務並無重大影響。（資料照，記者洪友芳攝）

    晶圓代工廠茂矽（2342）今宣布，取消私募增資及期中減資案，這項取消案對財務及業務並無重大影響。（資料照，記者洪友芳攝）

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