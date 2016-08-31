北市站前商圈熱鬧 最新租金實價攻上前5名
〔記者徐義平／台北報導〕受到西門商圈店面租金走揚牽動效應，站前商圈近期租金也跟著往上走高。根據內政部實價網最新揭露資訊，6月，許昌街31至60號、1至30號等2個區段接連揭露2筆店面租金行情，每月每坪租金各為1萬4949元、1萬1960元，分別站穩該商圈實價揭露租金第3、第4高的排行榜，更是中正區僅4筆實價單坪租金破萬元的其中2筆。
根據內政部實價網揭露資訊，6月揭露2筆許昌街租金行情，其中區段位在許昌街31至60號的店面，每月每坪租金約1萬4949元，租賃面積約29.5坪，每月租金為44.1萬元，每年租金約529.2萬元，備註欄則補充該店面首年每月租金為44.1萬元，第2年則調高至每月44萬5630元、第3年每月租金調漲至45萬600元：第4年則每月租金調高至45萬6400元，若以此推估，該店面4年租金漲幅僅約3.5%。
另一筆則是坐落在許昌街1至30號，每月每坪租金約1萬1960元，租賃面積約16.3坪，每月租金約19.5萬元。而根據實價網租金揭露資訊，北市中正區目前僅有4筆租金揭露單價破萬元，其中2筆便集中在許昌街。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，站前商圈兼具上班族以及觀光客的消費市場，也是日韓系美妝品牌以及國際平價服飾熱門設點區域，因此，租金才能維持一定水平。
第一太平戴維斯研究部協理丁玟甄表示，站前商圈空置率相當低，特別是館前路、南陽街前段、許昌街，近幾年很少有店面呈現空置狀況。目前租金最高的街廓主要集中在許昌街跟館前路上，其中館前路的店面比較大，受零售品牌青睞，而許昌店面空間通常比較小，因此，租金單價可以拉高。
東森房屋研究中心副理于靜芳表示，台北車站因居五鐵匯集地，受惠觀光人潮眾多，近年不少舊大樓改建為平價商旅，也有不少企業、資產公司積極獵地，加上補習班學生族群聚集，生活3C、日韓藥妝、國際服飾、餐飲業不斷拓點，因空租店面少，每有釋出很快就成交，也推升包括館前路、許昌街單坪租金從前2年5000元，如今已飆升至7000至8000元起跳，單坪超過2萬元有增多趨勢，以許昌街來看，目前中小坪數店面月租20至40萬元不等。
住商機構北市區經理錢思明表示，站前商圈近期除受惠西門擴散效應外，也吸收不少東區租客，在人潮匯聚下，租金自然有所表現，不過如果租金持續翻漲，也可能拖累商圈發展。
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標題：北市站前商圈熱鬧 最新租金實價攻上前5名
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