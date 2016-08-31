台電新總座鍾炳利 九月二日上任
2016-08-31 18:13
〔記者黃佩君／台北報導〕台電總經理懸缺近月後，董事長朱文成今證實人事已核定通過，由主管發電副總鍾炳利接任，預計9月2日召開臨時董事會時，一併進行相關人事接任典禮。
經濟部官員表示，人選為經部與朱文成共同決定，考量鍾出身台電基層且嫻熟發電業務，有助穩定夏季供電，而由較主流的發電系統擔任總經理，對之後電業法推動整合台電內部，也有一定幫助。
鍾炳利為台大電機碩士，出身台電基層，自台電火力電廠儀電工程師做起，熟悉火力發電系統，擔任過南部及興達發電廠副廠長、協和電廠廠長、發電處處長，二〇一三年八月擔任台電副總經理。此外，台電今年規劃成立四大事業部時，鍾炳利因熟悉發電業務，隨即兼任水火力發電部執行長。
經濟部表示，鍾炳利在政府上任後，積極規劃各項水力、火力電廠更新投資計畫，且出身台電基層，又擔任副總長達三年，熟悉台電及火力電廠規劃運作，有即戰力且切合目前最需要的項目，是選擇擔任總經理的重要原因。
官員表示，與明年供電有關的重大事項均與火力機組有關，包括林口電廠2號機須於夏季尖峰前如期上路，加上目前規劃明年夏季前在大潭快速建置至少2部15萬瓩燃氣機組，鍾對火力電廠規劃及運作相當熟悉，對保障明年夏季供電有相當大幫助。
官員也透露，目前台電各大系統中，火力發電系統仍然是較為強勢的一支，而今年下半年為電業法修法推動關鍵期，拔擢火力系統出身的副總為總經理，對之後整合台電內部、凝聚共識有一定幫助。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》皇家不再交易 王建民繼續待下去
- 雄檢破大型賭場 赫見高市重量級議員在場
- 黨產委員太綠？ 綠委：最好的法官來 小偷也覺得不公平
- 歌唱讓學生發光！ 20年音樂園丁榮膺師鐸獎
- 氣爆國賠高市府敗訴 管媽：須完整呈現肇事責任全貌
- 收藏多瑙河之美─匈牙利布達佩斯
- 秋節連假火車票零時開賣 訂票踴躍台鐵壓力大
- NBA》彩裝場邊記者塞格 將接受第3次骨髓移植手術
- 赤裸誘惑！彭于晏揪好友操肌放閃彈
- 超商食品拿後面較新鮮？她的告白讓大家都醒了
- 軍公教9月3日上街頭 大仁哥臉書貼文滅火
- 速食店土洋大戰 五福路上開打
- 顧立雄：加快藍附隨組織認定 歡迎全民提供事證
- 〈台灣人在世界角落〉嫁妝重量 印度女人悲歌
- 國際美食挑戰賽 亞洲餐旅師生檔雙獲銅牌
- 果農拾金不昧 警察救回尋短婦
- 歐盟裁定// 愛爾蘭違法補貼 蘋果須補稅4600億
- 獨董有來頭 樂陞話題不斷
- 將遞補市議員 王峻潭：遲來正義 無法高興
- 談威航解雇 賴香伶：公益相關事業應有自己SOP
- 苦於「紅斑性狼瘡」 賽琳娜宣布暫退歌壇
- YouBike當機 桃園34站受影響、17站下午5點修復
- 轎車失速撞毀測速照相機 網友竟留言感謝...
- 有線電視加速數位化 NCC修法盼明年底達標
- 台南神秘景點 日治時期派出所吸引觀光客駐足
- 捐警用巡邏車 東寧宮守護竹市
- 和旺炒股案 前警副分局長起訴
- 獨派要林全下台 蘇嘉全：愛之深責之切
- 高雄破獲鐵皮屋職業賭場 現場竟有民進黨議員
- 魏應充被查扣物 聲請返還被駁
- 少年手機放廁所偷拍 被逮稱「好奇」
- 志工媽媽做背心 讓弱勢童好過冬
- 金卡黛珊 肯伊威斯特不讀書只當擺飾
- 災害救助金以戶籍認定 中市議員要求納入居住事實
- 美國男擅闖馬廄遭逮 還性侵迷你馬
- 日商收購跳票 樂陞小股東慘套
- 武陵高二生 錄取奧地利格拉茲音樂大學
- 蔡依林久違金髮 「咪音樂」性感露霸氣
- 1年調解318案 曾壬癸「調解王」
- 李濤卸主持光環 放下身段做公益
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台電新總座鍾炳利 九月二日上任
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分