台電新總座鍾炳利 九月二日上任

2016-08-31 18:13

〔記者黃佩君／台北報導〕台電總經理懸缺近月後，董事長朱文成今證實人事已核定通過，由主管發電副總鍾炳利接任，預計9月2日召開臨時董事會時，一併進行相關人事接任典禮。

經濟部官員表示，人選為經部與朱文成共同決定，考量鍾出身台電基層且嫻熟發電業務，有助穩定夏季供電，而由較主流的發電系統擔任總經理，對之後電業法推動整合台電內部，也有一定幫助。

鍾炳利為台大電機碩士，出身台電基層，自台電火力電廠儀電工程師做起，熟悉火力發電系統，擔任過南部及興達發電廠副廠長、協和電廠廠長、發電處處長，二〇一三年八月擔任台電副總經理。此外，台電今年規劃成立四大事業部時，鍾炳利因熟悉發電業務，隨即兼任水火力發電部執行長。

經濟部表示，鍾炳利在政府上任後，積極規劃各項水力、火力電廠更新投資計畫，且出身台電基層，又擔任副總長達三年，熟悉台電及火力電廠規劃運作，有即戰力且切合目前最需要的項目，是選擇擔任總經理的重要原因。

官員表示，與明年供電有關的重大事項均與火力機組有關，包括林口電廠2號機須於夏季尖峰前如期上路，加上目前規劃明年夏季前在大潭快速建置至少2部15萬瓩燃氣機組，鍾對火力電廠規劃及運作相當熟悉，對保障明年夏季供電有相當大幫助。

官員也透露，目前台電各大系統中，火力發電系統仍然是較為強勢的一支，而今年下半年為電業法修法推動關鍵期，拔擢火力系統出身的副總為總經理，對之後整合台電內部、凝聚共識有一定幫助。