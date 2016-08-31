指徐光曦「被請辭」 兆豐銀工會控英全政府用完即丟
2016-08-31 18:09
〔記者李靚慧／台北報導〕針對兆豐金董事長徐光曦宣布請辭所有集團職務，兆豐銀工會重砲抨擊英全政府，表示該行在千呼萬喚下，等了四個月董事長才上任，現在卻是「用完即丟」，直指徐光曦因政治立場不正確，遭到「被請辭」，成為政治鬥爭下的祭品。
兆豐金暨兆豐銀董事長徐光曦今上午自美國傳真回台請辭，消息傳出後，兆豐銀員工驚訝又憤怒，兆豐銀工會下午緊急會商，做出四點聲明。
第一，兆豐銀工會指出，徐光曦具備專業經營能力，卻因政治立場不正確遭英全內閣拋棄。工會呼籲，日後選派的繼任者，除應具備經營管理能力回歸專業，更需「具備正確的政治光譜」，才不致再成為政治鬥爭下的祭品。
其次，工會強調，在兆豐銀遭罰五十七億元後，遭部分人士在未有明確事證下捕風捉影、發表不實言論、詆毀該行，嚴重影響銀行信譽及正常營運，造成客戶誤解及困擾，兆豐銀工會將在蒐集各項證據後，提起訴訟以正視聽。
此外，工會也直指，近期金管會的做法，明顯是隨著媒體起舞、跟著名嘴辦案，導致做出「抄家式金檢」，身為主管機關，恐有影響國內金融環境之嫌，兆豐銀工會呼籲，主管機關應依法行政，盡速於一周內釐清案情，以安定金融秩序。
最後，工會代表兆豐銀員工，感謝客戶多年相挺，也對近期造成的困擾，代表該行向客戶致歉，期盼該案得以不再受政治干擾盡速落幕，回歸專業經營，再創股東、客戶、員工三贏局面。
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