| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國中女上學途中遭掐脖、摀鼻 警火速逮嫌犯 高市連續查獲賭博電玩、賭場 市警局發布懲處官警
 首頁 > 財經

指徐光曦「被請辭」 兆豐銀工會控英全政府用完即丟

2016-08-31  18:09

〔記者李靚慧／台北報導〕針對兆豐金董事長徐光曦宣布請辭所有集團職務，兆豐銀工會重砲抨擊英全政府，表示該行在千呼萬喚下，等了四個月董事長才上任，現在卻是「用完即丟」，直指徐光曦因政治立場不正確，遭到「被請辭」，成為政治鬥爭下的祭品。

兆豐金暨兆豐銀董事長徐光曦今上午自美國傳真回台請辭，消息傳出後，兆豐銀員工驚訝又憤怒，兆豐銀工會下午緊急會商，做出四點聲明。

第一，兆豐銀工會指出，徐光曦具備專業經營能力，卻因政治立場不正確遭英全內閣拋棄。工會呼籲，日後選派的繼任者，除應具備經營管理能力回歸專業，更需「具備正確的政治光譜」，才不致再成為政治鬥爭下的祭品。

其次，工會強調，在兆豐銀遭罰五十七億元後，遭部分人士在未有明確事證下捕風捉影、發表不實言論、詆毀該行，嚴重影響銀行信譽及正常營運，造成客戶誤解及困擾，兆豐銀工會將在蒐集各項證據後，提起訴訟以正視聽。

此外，工會也直指，近期金管會的做法，明顯是隨著媒體起舞、跟著名嘴辦案，導致做出「抄家式金檢」，身為主管機關，恐有影響國內金融環境之嫌，兆豐銀工會呼籲，主管機關應依法行政，盡速於一周內釐清案情，以安定金融秩序。

最後，工會代表兆豐銀員工，感謝客戶多年相挺，也對近期造成的困擾，代表該行向客戶致歉，期盼該案得以不再受政治干擾盡速落幕，回歸專業經營，再創股東、客戶、員工三贏局面。

廣告
  • 針對兆豐金董事長徐光曦宣布請辭所有集團職務，兆豐銀工會重砲抨擊英全政府，表示該行在千呼萬喚下，等了四個月董事長才上任，現在卻是「用完即丟」，直指徐光曦因政治立場不正確，遭到「被請辭」，成為政治鬥爭下的祭品。（資料照，記者黃耀徵攝）

    針對兆豐金董事長徐光曦宣布請辭所有集團職務，兆豐銀工會重砲抨擊英全政府，表示該行在千呼萬喚下，等了四個月董事長才上任，現在卻是「用完即丟」，直指徐光曦因政治立場不正確，遭到「被請辭」，成為政治鬥爭下的祭品。（資料照，記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兆豐金 兆豐銀 兆豐銀涉洗錢 徐光曦 洗錢案
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：指徐光曦「被請辭」 兆豐銀工會控英全政府用完即丟


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.