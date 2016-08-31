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老長官徐光曦下台 華銀林知延：感到難過

2016-08-31  16:43

〔記者盧冠誠／台北報導〕徐光曦8月16日才從華南金（2880）轉任兆豐金（2886），看到老長官今天辭職獲准，華南銀行代理董事長林知延表示，雖然整件事情不太了解，但難過看到他去兆豐這麼早就離開了。

回憶過去與徐光曦的相處經驗，林知延說，「他是我一位老師，徐董事長來華銀，當時自己剛出任副董事長一職，他的海內外經驗，讓我學習很多」。

對於這次兆豐案，林知延指出，華銀現有11家海外分行，要趁這機會檢討我們的制度，跟當地法規有沒有符合，特別是要尊重說當地的法規，並請當地專家來協助總行派出去的人。

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  • 華南金代理董事長林明成（左）及華銀代理董事長林知延。（記者盧冠誠攝）

    華南金代理董事長林明成（左）及華銀代理董事長林知延。（記者盧冠誠攝）

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