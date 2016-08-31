你信嗎？國民幸福指數 台灣再勝日、韓

2016-08-31 16:11

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處下午公布「國民幸福指數」，國際指標綜合指數6.96分，較去年增加0.2分，在39國當中排名16名，較去年進步2名，仍優於日、韓，在列入排名的3個亞洲國家中續居第1名。

主計總處2013年首度公布「國民幸福指數」，今年國際指標維持24項（11個領域），包括「無基本衛生設備比率」、「每人可支配所得」、「投票率」等；在地指標則維持40。

主計總處指出，在11個領域中，「所得與財富」及「人身安全」為排序居前20％（即第1至8名）之綠燈；「環境品質」為居後20％（即第32至39名）之紅燈；其餘8領域為居中間60％之黃燈。

至於24項國際指標中，7項為綠燈（5項為物質生活條件面向），「空氣污染」1項為紅燈，其餘16項為黃燈。整體而言，我國相對於OECD等國家，在物質生活條件面向之表現仍明顯優於生活品質面向。

另外，40項在地指標中，2015年相對貧窮率下降、青年（15至24歲）失業率續呈改善、每人消費金額增2.2％、實質薪資增2.8％、與親人接觸頻率、家庭關係及居住房屋滿意度均增、家庭暴力被害人口率、住宅竊盜發生率及事故傷害死亡率則降。

不過，房價所得比及家庭可支配所得五等分位倍數略升、工作滿意度下降、部分工時、臨時性或人力派遣工作者比率上升、食品中毒患者比率增加、參與政治活動比率及對法院信任度下降，2014年終身學習比率亦較前次2011年下降。