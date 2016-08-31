昇恆昌聘Pepper 年底上班

2016-08-31 15:57

〔記者陳柔蓁／台北報導〕昇恆昌免稅商店將聘機器人Pepper，到桃園航廈的店面上班。

Pepper傳出首波銷售破百的佳績，由於Pepper供不應求，目前還不知道將有幾位Pepper能到昇恆昌服務，僅預期年底上班，月薪則是公定價兩萬八千元。