| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
指馬英九有金庫 周玉蔻敗訴須登報澄清
 首頁 > 財經

三大法人賣超30億 外資賣超16億

台股集中市場三大法人皆賣超，合計賣超新台幣30.56億元。（資料照，記者陳柔蓁攝）

2016-08-31  15:08

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人皆賣超，合計賣超新台幣30.56億元。

外資今天賣超16.80億元，投信賣超1.91億元，自營商賣超11.85億元。三大法人合計賣超30.56億元。

台股今天跌41.71點，收在9068.85點，成交值新台幣855.01億元。

105年08月31日  三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 929,268,306 1,707,568,428 -778,300,122
自營商（避險） 4,146,423,741 4,553,147,300 -406,723,559
投信 734,782,535 925,764,515 -190,981,980
外資及陸資 31,516,388,514 33,196,910,649 -1,680,522,135
合計 37,326,863,096 40,383,390,892 -3,056,527,796

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三大法人 台股
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：三大法人賣超30億 外資賣超16億


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.