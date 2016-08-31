布料結合LED燈 科思創推新薄膜材料

2016-08-31 14:53

〔記者張慧雯／台北報導〕布料能夠結合LED燈發光，更衣服更閃亮！科思創表示，將在2016年德國杜塞道夫舉行的K展（國際橡塑膠展）中展出一件發光的衣服。LED燈管讓衣服顯得與眾不同，而燈光同樣也發揮關鍵作用，比如保護行人和騎士以避免發生交通事故。這件衣服的獨特之處在於「發光二極體並非安裝在板材或帶材上，而是在一塊柔軟的面料上」。

科思創指出，電子系統的研發核心是在不喪失功能的前提下感應動作，該系統包含一塊可成形及變形的薄膜材料，此為科思創提供的熱塑性聚氨酯（TPU）製成，而熱塑性聚氨酯是銅製印刷電路的基礎材料，此電路的特性是可被折彎和拉伸。

科思創解釋，智慧電路運用高效的多重技術進行生產。首先，採用層壓技術將銅膜覆在聚氨酯薄膜上，隨後在結構操作中生產出具有高效黏貼功能的印刷電路，然後用傳統熱塑技術改變塗層薄膜的形狀。

科思創薄膜專家Wolfgang Stenbeck指出，這種薄膜可耐標準蝕刻和顯影的工序，可成形的電子系統也可直接被層壓於紡織品上，製成發光衣服。