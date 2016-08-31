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整頓兆豐 財部：不排除全面改派官派董事

2016-08-31  14:28

［記者吳佳蓉／台北報導］兆豐紐約分行遭美重罰案持續延燒，短短上任第16天的董座徐光曦今日閃辭。對此，財政部次長蘇建榮，考量兆豐案引發重大爭議，對其請辭感到意外，但予以尊重，董座一職明日將開董事會，推派1名董事暫代，未來會儘快派出繼任人選；為強化兆豐董事會功能，不排除將全面改派10席官派董事。

財政部今召開記者會說明徐光曦請辭原因，蘇建榮表示，早上徐光曦已先通過秘書跟部長許虞哲表達請辭之意，早上9點多再以傳真方式書面請辭。辭任書中，辭意甚堅，表達要請辭，坦然面對調查；考量兆豐案引發重大爭議，部裡也予以同意，並向行政院報告，隨後兆豐發出重訊公告。

至於財政部或行政院層級是否曾慰留徐光曦，以及閃辭原因是否與和中央銀行總裁彭淮南的親戚關係被提及、連累了哪些「長官」有關。蘇建榮回應，不是他的層級可以知道或回答的問題；徐到底因怎樣的個人因素，無法代其回答。

對於兆豐董座一職空缺4個多月，後由徐光曦於8月16日接任，但今日又請辭，再陷入群龍無首情形。對此，蘇建榮表示，明日兆豐會召開臨時董事會，先推派一名董事暫代董事長職務，也會儘快派出繼任人選。

他指出，為強化兆豐董會功能及公司治理，未來不排除將全面改派兆豐金控及兆豐銀行的官派董事，目前兆豐董事會共15席，其中泛官股董事有12席，扣除不屬財部派任的中華郵政及國發會的兩席，財部可主導的董事有10席。

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  • 財政部今召開記者會說明兆豐金董座徐光曦請辭原因，次長蘇建榮表示，聽到請辭消息感到「有點意外」，但考量徐辭意甚堅、兆豐案又引發重大爭議，因此予以同意。（記者吳佳蓉攝）

    財政部今召開記者會說明兆豐金董座徐光曦請辭原因，次長蘇建榮表示，聽到請辭消息感到「有點意外」，但考量徐辭意甚堅、兆豐案又引發重大爭議，因此予以同意。（記者吳佳蓉攝）

  • 兆豐紐約分行遭美重罰案持續延燒，短短上任第16天的董座徐光曦今日閃辭。（資料照，記者黃耀徵攝）

    兆豐紐約分行遭美重罰案持續延燒，短短上任第16天的董座徐光曦今日閃辭。（資料照，記者黃耀徵攝）

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