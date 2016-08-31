壽險公會理事長改選 國壽黃調貴當選

2016-08-31 14:21

〔記者廖千瑩／台北報導〕壽險公會今天舉行第7屆理監事會，並改選理事長。此次改選因有二名理事長參選人，為國泰人壽副董事長黃調貴及中泰人壽顧問劉先覺，戰況激烈，不過下午理監事選舉開票，因劉先覺僅列名候補理事第一位，並未選上理事，因此確定由黃調貴當選新任理事長。

壽險公會今天會員大會，各壽險公司董總多親自出席，壽險公會共有90名會員代表，先選出21名理事、7席監事，再由21名理事投票選出理事長。下午一點多理監事開票，因劉先覺並未選上理事，已經無法再競選理事長，黃調貴提前當選。

第7屆理事當選者包括台銀人壽董事長陳素甜、新光人壽總經理蔡雄繼、保誠人壽廖建生、富邦人壽總經理陳俊伴、三商美邦人壽總經理孟嘉仁、台灣人董事長凌氤寶、國泰人壽副總經理林昭廷、遠雄人壽董事長董季華、全球人壽總經理馬君碩、南山人壽副總經理楊智淵、第一金人壽總理林元輝等。