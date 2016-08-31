17家人力仲介聯合壟斷外籍漁工仲介費 公平會罰219萬
2016-08-31 12:56
〔記者廖千瑩／台北報導〕公平會日前接獲檢舉，指和氏草實業等17家人力仲介公司，在前年底去年初透過聚會，聯合向漁船雇主收取「登記費及介紹費」與「服務費」等仲介費，足以影響外籍漁工仲介服務市場供需，違反聯合行為規定，公平會今決議分處17家業者5萬元至21萬元不等罰鍰，合計共處219萬元。
根據公平會調查，和氏草實業等17家仲介公司分別在2014年11月7日、2014年12月16日及2015年1月9日三度透過會議或聚會討論向漁船雇主聯合收費的項目、金額及方式，已構成行為時公平交易法第14條第1項的「聯合行為」規定。
公平會認為，這17家仲介公司都是同一市場的水平競爭者，應依照各公司經營成本差異等條件，個別決定是否向漁船雇主收取「私立就業服務機構收費標準」所規定的「登記及介紹費」與「服務費」，但卻利用聚會形成收費共識，並藉此降低任一家單獨恢復收費的競爭風險。
公平會表示，本案是民眾檢舉提供證據資料，故依規定發放檢舉獎金10萬9千5百元，以鼓勵民眾檢舉。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 雄檢破大型賭場 赫見高市重量級議員在場
- MLB》皇家不再交易 王建民繼續待下去
- NBA》雷霆補禁區 盤來金塊法國長人
- 外界疑慮未消除 徐光曦請辭兆豐金董事長
- 兆豐涉洗錢 蔡英文：荒腔走板、匪夷所思
- 重大觀光先期規劃 審計室打臉
- 建物給水鉛管汰換 每戶最多補助1萬
- 兒關機看電影 百公尺外…爸媽被詐80萬
- 【洛杉磯傳真】 王丹／校園抗議是進步的標誌
- 軍公教9月3日上街頭 大仁哥臉書貼文滅火
- MLB Live》王建民無緣扮福星 皇家惜敗洋基
- 草屯中正、博愛路口 蟬連冠軍「虎口」
- 和旺炒股案 前警副分局長起訴
- 國民黨政綱納入「兩岸和平協議」？黨內意見不一
- 日國中生開學前3天自殺 遺言：沒被霸凌能活更久
- 竊賊偷展示機、不是真機 被女店員取笑
- 流流社噶瑪蘭傳統家屋破損 宜縣府允翻修
- 重金屬爐碴填魚塭 業者法辦
- 茄萣1-4號道今環評 正反意見再槓
- 監控車流疏導 蘆竹將用空拍機
- 里奧女單金牌 美網一戰出局
- 全台最大聯合礦區將開採 環團抗議：環差通過前須停工
- 網路詐騙吸金逾200萬 高市刑大開槍制伏5嫌
- 美網》女單淘汰腳踝傷 謝淑薇戰雙詹生變？
- 王西田︰國安事務 要跳脫顏色
- 顧立雄：加快藍附隨組織認定 歡迎全民提供事證
- 中媒稱北京、上海平均薪資「43K」 鄉民打臉
- 「我和老師那個了...」 男師騙走少女初夜判賠
- 中資收購德企愛思強 德媒：背後恐有更多內幕
- 自由廣場》張志軍其實可以再民主進步一點
- 吳澧培 痛批林全用人不當
- 虐死男童再跟生父結婚 狠心女判12年6月
- 莎娃「沒」網可打 改到NBA實習
- 亞美當球評 第一次在台灣
- 小英授旗打氣 帕運戰將啟程
- 《觀察筆記》成敗轉頭空
- 黨產會掛牌 國民黨：民進黨黨工進駐黨產會
- 台灣東南方海面熱低壓生成 專家：對台影響不大
- 30台人在亞美尼亞涉電信詐騙 遭限制出境
- 翻轉七美 藝術家許叁陸出奇招反博弈
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：17家人力仲介聯合壟斷外籍漁工仲介費 公平會罰219萬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分