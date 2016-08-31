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17家人力仲介聯合壟斷外籍漁工仲介費 公平會罰219萬

2016-08-31  12:56

〔記者廖千瑩／台北報導〕公平會日前接獲檢舉，指和氏草實業等17家人力仲介公司，在前年底去年初透過聚會，聯合向漁船雇主收取「登記費及介紹費」與「服務費」等仲介費，足以影響外籍漁工仲介服務市場供需，違反聯合行為規定，公平會今決議分處17家業者5萬元至21萬元不等罰鍰，合計共處219萬元。

根據公平會調查，和氏草實業等17家仲介公司分別在2014年11月7日、2014年12月16日及2015年1月9日三度透過會議或聚會討論向漁船雇主聯合收費的項目、金額及方式，已構成行為時公平交易法第14條第1項的「聯合行為」規定。

公平會認為，這17家仲介公司都是同一市場的水平競爭者，應依照各公司經營成本差異等條件，個別決定是否向漁船雇主收取「私立就業服務機構收費標準」所規定的「登記及介紹費」與「服務費」，但卻利用聚會形成收費共識，並藉此降低任一家單獨恢復收費的競爭風險。

公平會表示，本案是民眾檢舉提供證據資料，故依規定發放檢舉獎金10萬9千5百元，以鼓勵民眾檢舉。

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  • 和氏草實業等17家人力仲介公司，在前年底去年初透過聚會，聯合向漁船雇主收取「登記費及介紹費」與「服務費」等仲介費，足以影響外籍漁工仲介服務市場供需，違反聯合行為規定。（資料照，記者江志雄攝）

    和氏草實業等17家人力仲介公司，在前年底去年初透過聚會，聯合向漁船雇主收取「登記費及介紹費」與「服務費」等仲介費，足以影響外籍漁工仲介服務市場供需，違反聯合行為規定。（資料照，記者江志雄攝）

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