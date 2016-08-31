國銀龍頭台銀董座呂桔誠就職：盡洪荒之力 茁壯金融

台灣金控暨台灣銀行董座交接，左起前董座李紀珠、財政部次長蘇建榮、新任董座呂桔誠。（記者盧冠誠攝）

2016-08-31 12:29

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金控暨台灣銀行董事長呂桔誠今天正式就職時指出，在全球政經動盪之際，個人本乎奉獻的熱情，與全體同仁共同為台灣再盡「洪荒之力」，一起茁壯金融，作夥拚經濟。

這次是呂桔誠重新回到國銀龍頭台銀任職，對此，他說，此刻的內心是澎湃的，「金融是我一生的志業，而過去8年與實體經濟產業密集對話，讓我有機會拓展視野」。

呂桔誠表示，為凝聚對金控及銀行發展的策略方向，將提出「5P」方針，分別是People-centered（以人為本）、Portfolio-sound（健全資產品質）、Performance-driven（績效成果驅動）、Prospection-oriented（前瞻服務導向），以及Principle-based（恪守金融普世價值及原則）。