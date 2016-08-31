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量縮盤整 新台幣中午暫收31.722元

2016-08-31  12:10

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤呈現量縮盤整格局，靜待新的方向指引，中午暫以31.722元兌1美元作收，小貶0.2分，台北外匯經紀公司成交量降至3.85億美元。

外匯交易員表示，國際美元轉強，造成新台幣承受貶值壓力，但今天是出口商月底作帳拋匯最後一個交易日，潛在美元賣壓，導致匯價貶幅受到壓抑。

外匯交易員指出，新台幣上午交易區間主要落在31.7元至31.76元間，波動範圍約6分左右，短線銀行間將關注美國週五要公布最新就業數據，來作為美國聯準會（Fed）未來升息的重要指標。

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  • 新台幣匯率早盤量縮盤整，中午暫以31.722元兌1美元作收，小貶0.2分。（資料照，記者盧冠誠攝）

    新台幣匯率早盤量縮盤整，中午暫以31.722元兌1美元作收，小貶0.2分。（資料照，記者盧冠誠攝）

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