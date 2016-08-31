臻鼎穩健邁向填息 董座沈慶芳看好下半年
2016-08-31 11:20
〔記者卓怡君／台北報導〕蘋果軟板主要供應商臻鼎-KY（4958）今日除息4.5元，今日大盤走弱，臻鼎-KY盤中相對抗跌，穩健邁向填息，臻鼎-KY董事長沈慶芳對下半年看法正面，沈慶芳指出，下半年看來比預期還樂觀，訂單量與去年同期差不多，7月營收已升溫，8月會比去年同期更好，若無意外因素，今年下半年獲利可望與去年同期相近。
iPhone 7發表進入最後倒數，市場看法普遍保守，不過，對臻鼎-KY來說，下半年成長動能可期，甚至和去年下半年相仿，蘋果概念股近期因新機即將發表，市場態度較為觀望，臻鼎-KY股價表現相對強勁。
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