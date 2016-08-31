徐光曦「被請辭」？ 大股東財部不知情

兆豐金董事長徐光曦「被請辭」？大股東財政部表示不知情。（記者黃耀徵攝）

2016-08-31 11:21

〔記者盧冠誠／台北報導〕兆豐金（2886）上午10點左右透過重大訊息宣布董事長徐光曦請辭，再為金融圈投下震撼彈，對此，財政部次長蘇建榮表示，不知道這件事。

台灣金控上午10點剛好舉行新任董座交接典禮，現場各大金控高層匯集，會中傳出徐光曦宣布請辭兆豐金董事長，幾乎每人都非常訝異。

蘇建榮會後受訪時表示，不知道這件事情，但既然透過重訊公告，就不太可能為留了，至於後續接任人選，必須報到行政院。

對於徐光曦是否「被請辭」，蘇建榮表示，不曉得。至於財政部是否狀況外，蘇則強調「沒有」。