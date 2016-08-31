徐光曦發布聲明 請辭董事長即刻返國
2016-08-31 10:46
〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金控今（31）發布新聞稿表示，近日因兆豐商銀遭美國紐約州金融服務署裁罰事件，造成社會不安，董事長徐光曦人雖在美國，今已主動提出辭去集團所有職務，靜候案情的釐清。
徐光曦辭任書內容如下：
「針對本人擔仼兆豐銀行總經理期間，紐約分行發生疑似洗錢帳戶未申報被美國重罰乙事，已引起國人關注，深感不安。另本人自8月中旬接任董事長後肩負處理本案裁罰善後事宜，並赴美國兆豐四個分行所在地金融監理機關說明兆豐銀行內控及稽核機制，期降低損失，並維信譽，此行絕非媒體所言「徐光曦查徐光曦」，面對無的放矢的指控，我的角色已難以取信國人，甚至連累長官，無助問題的澄清。因此，我取消最後一站舊金山行程即刻返國，並辭去本集團所有職務，坦然面對調查，以杜爭議。」
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