製造業景氣信號終結15藍 轉進黃藍燈

台經院今日發布的製造業景氣信號值由6月的9.82分，增加0.77分至7月之10.59分，燈號轉為代表低迷的黃藍燈，結束連15個月藍燈的紀錄。（資料照）

2016-08-31 10:21

〔記者陳梅英／台北報導〕半導體市況回溫，帶動我出口轉正，加上進口減少幅度明顯縮減，貿易表現逐漸回穩，拉抬國內製造業景氣看法及股市表現，台經院今日發布的製造業景氣信號值由6月的9.82分，增加0.77分至7月之10.59分，燈號轉為代表低迷的黃藍燈，結束連15個月藍燈的紀錄。

就7月景氣信號五大組成項目觀察，有3個項目分數增加、2項減少，其中以經營環境面增加幅度較大，需求及原料投入面微增，成本及售價面微減。燈號座落於代表景氣低迷的黃藍燈。

就不同燈號的消長觀察，呈現衰退的藍燈比重由6月的65.03減少至7月的46.81%，低迷的黃藍燈由33.11%增加至46.37%，持平的綠燈由1.14%增加至6.82%，而本月無代表揚升的黃紅燈與代表繁榮的紅燈。

在各類別產業中，民生大類的紡織仍陷於全球布料供過於求、新興紡織國家競爭壓力加劇等不利條件下，燈號維持衰退藍燈；木竹製品與家具，因7月預售屋及合宜宅帶動六都建物買賣移轉件數增加，帶動裝潢市場與新建物開工，使裝潢木竹及家具需求提高，燈號均轉為持平的綠燈。

石化橡膠大類中的橡膠國際需求仍若，但中國G20峰會前，中國部分PE、PP產能將面臨限產、停產措施，支撐橡塑膠原料價格上漲，故橡塑膠製品景氣由藍燈轉為黃藍燈；不過國際油價在7月出現回跌，加上出口市場競爭壓力仍在，牽制成品油外銷價格上漲不易，使得石油及煤製品業維持衰退的藍燈；在化學製品方面，清潔用品、塗料、染料、顏料及其他化學製品主要廠商營收月增率均呈現衰退，因此景氣燈號維持低迷的黃藍燈。

金屬機械大類中的金屬基本與金屬製品產業因菲律賓限制鎳礦出口帶動不鏽鋼報價走強，進而影響國內鋼材報價，景氣燈號由藍燈轉為黃藍燈；但機械設備方面，工具機來自中國和東協採購大幅下降，7月機械設備業景氣維持低迷的黃藍燈。

儘管電子零組件、資通訊及視聽產品出口金額維持正成長表現，不過國際景氣復甦緩慢，7月電子電機大類中的電腦、電子產品及光學製品表現維持衰退的藍燈，電子零組件亦維持低迷的黃藍燈。

運輸大類中的汽車及其零件業景氣在庫存去化告一段落以及鬼月前車廠業務衝刺業績帶動下，由藍燈轉為黃藍燈；其他運輸工具方面則因機車外銷表現不佳抵銷內銷成長，且自行車業成長動能薄弱，因此景氣維持低迷的黃藍燈。