態度逆轉！財政部將盡快約詢蔡友才

2016-08-31 10:21

〔記者盧冠誠／台北報導〕大逆轉！對於兆豐金（2886）前董事長蔡友才在「兆豐案」應負的責任，財政部次長蘇建榮今天表示，將盡快進行約詢。

兆豐商銀紐約分行遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）重罰1.8億美元（約台幣57億元），為台灣金融及政治圈投下震撼彈。

蘇建榮週一出席土地銀行成立70週年茶會時才說，目前先善後為主，須等專案小組調查完畢後，才會對蔡友才有進一步相關行動（約談或提告）。不過，他今天出席台灣金控董座交接時指出，財政部會盡快約詢蔡。