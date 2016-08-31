美股不振 帶弱台股低破9100點
2016-08-31 10:20
〔記者陳柔蓁／台北報導〕美國聯準會升息機率轉強，美元轉強、亞幣趨貶，昨夜美股收黑，帶弱今早加權指數低破9100點。
台股有股、匯、期三方的不確定因素干擾，投資人觀望心態濃厚，台股昨日在摩台指結算完後，外資合計3日減少大台多單超過1萬口，外資多空仍將主導大盤短線動向。
觀察類股早盤表現，電子類股表現相對較好，上漲近1％；較弱勢的水泥、食品類股跌福超過1％。
大型權值股表現部分，大立光（3008）下跌0.7％，報3560元；鴻海（2317）下跌0.79％，報88.3元；台積電（2330）上漲0.86％，報176元；宏達電（2498）下跌1.78％，報82.9元；富邦金（2881）上漲0.34％，報44.7元；國泰金（2882）下跌0.62％，報40.4元。
分析師認為，台股經過一波資金行情拉抬後，在量能不足下大盤指數陷入膠著，因此近來成交量能不振讓僵局難以突破，投資人短期應保守，有意入市可以找搭配季節趨勢的消費通路、汽車、電競電玩股。
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