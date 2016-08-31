8/31重要財經新聞一覽

2016-08-31 09:32

自由時報財經︰中國社保費率比美日高 工人成本是印尼3倍

中國國家發改委29日公布報告，坦言中國企業員工目前5項社會保險費率占薪資總額達逾39%，為世界第13高，遠高於美國、日本、南韓費率；再加上住房公積金的「五險一金」名義費率已高達60%左右，在中國僱用1名工人成本，印尼可僱用3人，使中國製造業競爭力大減，釋放降費率的政策信號。

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蘋果日報財經︰史上頭一遭 百尺竿頭收購樂陞 破局

市場關注的百尺竿頭收購樂陞（3662）股權案確定破局！百尺竿頭昨晚宣布放棄收購，責任推給市場各種謠言與投機行為導致樂陞股價大幅下跌所致。樂陞昨日上午召開股東臨時會，決議暫緩新增2席董事給百尺竿頭的議案，似乎也早已預知收購將破局。業界人士認為，收購條件成就股價卻下跌，資券變化不合常理，種種疑慮主管相關機關應詳加調查。

經濟日報財經︰林全：兆豐案究責 無上限

兆豐銀紐約分行遭美重罰事件引發國際關注，巴拿馬監理機關也在查，行政院決定拉高處理層級由副院長林錫耀主持成立督導小組，行政院長林全昨（30）日並親上火線召開記者會宣示，也強調「徹查責任，沒有上限」。

工商時報財經︰蘋果遭歐盟追稅4,644億

歐盟周二宣布裁決，判定蘋果（Apple）在長達25年間獲得愛爾蘭政府違法的稅率優惠，損害歐洲市場競爭，須支付最高130億歐元（約合4,644億台幣）欠稅款。若按照歐盟裁決結果，蘋果需補繳的稅款，約創下單一企業的最高紀錄。

星島日報財經︰中銀售南商純利豐 連特息派1.255元

至427.3億元，盈利勝預期，並宣派特息0.71元及中期息0.545元，合計每股派1.255元。剔除不可比因素後，純利仍按年升7.8%，達117.1億元。