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MSCI加持 儒鴻大漲

2016-08-31  09:25

〔記者陳柔蓁／台北報導〕全球投顧機構重要參考指標「MSCI（明晟）」最新的權重調整今天盤後正式生效，台股成分股中，紡織股王儒鴻（1476）調升最多，今天早盤湧現買單，上漲8元，報408元，並持續走揚。

宏達電（2498）被調降幅度最大，下挫2.1元，報82.3元。

本次MSCI的季度調整幅度小，台股在全球新興市場指數權重由12.16%下調至12.09%，連12度遭調降權重，在亞洲除日本指數權重也從14.30%下調至14.20%，在全球市場指數權重則維持1.29%不變。且土洋法人對於中國大陸崛起大趨勢已有掌握，應不致發生資金排擠效應，故本次MSCI調整結果對台股整體影響不大。

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  • 儒鴻今天早盤湧現買單，上漲8元，報408元。圖為儒鴻董事長洪鎮海。（資料照，記者陳柔蓁攝）

    儒鴻今天早盤湧現買單，上漲8元，報408元。圖為儒鴻董事長洪鎮海。（資料照，記者陳柔蓁攝）

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