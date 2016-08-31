樂陞跌停70.2元 賣單高掛1.7萬張

2016-08-31 09:22

〔記者張慧雯／台北報導〕即便樂陞董事長許金龍一早發出「致股東公開信」，表示將維護股東權益提出告訴，也會積極捍衛公司權益，且不排除以經營團隊名義，以每股128元進行公開收購，滿足各界期待；不過，一開盤樂陞股價直奔跌停板70.2元，且賣單高掛1.7萬張。

許金龍在致股東公開信中指出，公司的價值由股東決定，期待所有股東切勿因恐慌等心理因素而損及投資回報。他更表示「如果這場風暴是因為日商定價128的收購期待而產生，請給我時間，我會窮盡所有努力籌集資金，以經營團隊買回（ management buy out）方式，在最短時間內完成資金籌措，以128元發動公開收購，滿足市場期待。」

不過，此舉並未奏效，開盤立刻出現恐慌性賣壓，樂陞股價摜至跌停板。