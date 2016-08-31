唐鳳入閣 vTaiwan將是推動數位經濟法制重要平台
〔記者陳梅英／台北報導〕準政委唐鳳即將上任，他所建置的公民參與平台「vTaiwan」已鎖定「金融監理沙盒」以及「是否引進公司英文名稱登記」兩議題進行前期意見徵集，預定9月上線討論。國發會表示，在行政院指示下，國發會將協助各機關廣為利用vTaiwan，使其成為推動數位經濟法制、徵詢各界意見與促進公眾參與的重要平台。
vTaiwan平台主要靈魂人物就是唐鳳，包括議題決定、後台管理全都仰賴唐鳳一人。國發會參事林志憲說，前政委蔡玉玲過去相當借重vTaiwan平台，包括閉鎖型公司法、群眾募資等法案定案前都是委託唐鳳在vTaiwan平台上進行意見收集與討論，在唐鳳入閣後，兩人角色對調，且在行政院院長林全大力支持下，未來vTaiwan的重要性將更上一層樓。
林志憲說，接下來如公司法全盤修正以及開放網路等，與g0v、各相關機關舉行工作會議，選擇優先議題至vTaiwan平台討論，至於國發會去年成立的公共政策網路參與平台與vTaiwan因功能與運作方式都不同，將會並行存在。
林志憲指出，vTaiwan與國發會建置的公共政策網路參與平台至少有三大不同，第一，vTaiwan是民間網路社群「g0v零時政府」自行建置及管理的平台，公共政策網路參與平台是由政府出錢編預算建置；第二，vTaiwan主要針對數位經濟與法規調適的案子進行深入討論，公共政策網路參與平台議題不設限；第三，兩者之間運作與發動模式大不相同 。
目前vTaiwan平台是以虛實整合方式運作，議題主要是由政府拋出，先於平台進行1個月網路意見徵集後，視需要召開線上諮詢會議，邀請學者專家、相關政府機關、利害關係人及社群等共同參與，透過網路直播，以公開透明的理性討論方式，擴大公民參與、凝聚共識，政府部門則於7天之內回應。
公共政策網路參與平台中的提點子功能則是由民眾提案，60天內取的5000份附議，政府部門於二個月內回應。
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標題：唐鳳入閣 vTaiwan將是推動數位經濟法制重要平台
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