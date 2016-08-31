辭國產董座 林明昇：專心為興航背水一戰

2016-08-31 09:09

〔即時新聞／綜合報導〕國產更換董事長，林明昇辭去董事長一職，將專職在復興航空董事長。林明昇接受媒體專訪時表示，如果復興航空起不來，國產也不可能好，更別談接班，現在他將專心在興航再造。

國產昨天晚上公告更換董事長，原本集團總裁林孝信的大兒子林明昇辭去董事長一職，由林孝信回鍋接任。對於外界的猜測，林明昇接受《工商時報》專訪時表示，關威航、辭掉國產董事長，都是他決定。林明昇直言他無法蠟燭兩頭燒，他可以選擇掛名不做事，但那不是國產的風格，所以他向父親表明請辭國產董事長，請父親回鍋接任。

林明昇表示，國產是興航最大股東，如果興航起不來，國產也不可能好，更別談接班問題。由於興航過去摔了兩次，林明昇認為，現在能做就是認真改善、全面達成飛安品質檢驗，這並非一蹴可幾，他選擇誠實又完整地實踐再造工程。

對於關閉威航的決定，林明昇說威航虧損超出預期，大環境也沒改善，為了避免影響到興航，只能選擇關掉，這是很痛的決定，但沒得選。辭掉國產董座後，林明昇將在興航背水一戰，林明昇表示請給他時間，他會讓大家看到興航站起來。