樂陞許金龍發公開信 將提告、不排除發動公開收購

樂陞董事長許金龍對於近來遭市場空方頻頻亂放消息感到相當憤怒，一早發出致股東公開信，期待能夠穩定軍心。（資料照，記者張慧雯攝）

2016-08-31 08:33

〔記者張慧雯／台北報導〕針對百尺竿頭收購樂陞股權一案破局，樂陞董事長許金龍一早發出「致股東公開信」，表示將維護股東權益提出告訴，也會積極捍衛公司權益，且不排除以經營團隊名義，以每股128元進行公開收購，滿足各界期待，同時將配合檢調單位調查。

董事長致所有股東的公開信全文如下：

日商百尺竿頭公開收購違約交割䅁，致應賣股東權益受損，我們除了將窮盡一切手段，維持股東權益，提出民刑告訴，並針對公司整體受損部分提出告訴外，全體員工也會在工作崗位上夙夜匪懈，更努力創造公司價值，回饋股東。

十六年來，憑藉著相信自己的力量，團隊在眾人不相信的鞭策下，走到今天。在追求成長的路上，我們始終珍視員工、股東與客戶，一旦任何員工、股東或客戶要傷害公司，我們也會奮不顧身，不惜一切悍衛公司權益。

自五月31日，日商百尺竿頭在市場上發動公開收購以來，公司接受法律顧問建議，除審議委員會審議結果交董事會決議發布重訊後，即不能再表示任何意見。目前市場上對獨立董事、公司治理的批評完全不是事實。十六年前，跨入沒人敢做的主機遊戲領域，在未知中一路摸索，勇敢完成了挑戰主機全平臺遊戲的開發，和各位夥伴們一同完成過許多不可能的任務，贏得了日本，歐美等全球客戶的信賴，甚至將IP授權給我們。今天，我們取得日本光榮的真.三國無雙7的IP授權開發，交由韓國大廠納克森發行和日本史克威爾艾尼克斯SQUARE ENIX合作開發最終幻想XV，我們絕對不是靠着市場炒作拉抬而取得合作機會的。為了進軍全球最大遊戲市場，我們在中國有了新三板掛牌公司也完成了手遊渠道同步推的收購。

一路走來，我們靠着創意和熱情，以及追求卓越和團隊合作的精神，一點一滴走到今天。我個人在公司成長路上，募集了超過110億資金，使我們成長無虞。

公司的價值由股東決定，我們期待所有股東切勿因恐慌等心理因素而損及投資回報。如果這場風暴是因為日商定價128的收購期待而產生，請給我時間，我會窮盡所有努力籌集資金，以經營團隊買回（ management buy out）方式，在最短時間內完成資金籌措，以128元發動公開收購，滿足市場期待。同時在這段期間，任何打擊公司價值的謠言影射，一定採取法律行動追究到底！我們也會主動配合檢調打撃各種傷害股東權益情事。

我們的價值，我們自己決定！不是空頭，不是日商，是我們自己。是相信的力量讓我們站上國際舞台，我們也相信冷靜會讓我們的價值清晰浮現。