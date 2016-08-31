夏普戴正吳新策 日媒：內部疲於應對

2016-08-31 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海併購夏普之後，由鴻海集團副總裁戴正吳就任新社長，戴正吳為展現新氣象，推出數項的新策略，包括與對手公司JDI合作開發新一代有機EL面板、甚至購回已出售的歐美電視業務、大阪原夏普總部…等，引發夏普「內部疲於應對」、及工作現場混亂擴大的疑慮。

日本《共同社》報導，證券分析師對戴正吳提出評批，指他是「欲扭虧為盈的焦躁情緒」，並看衰「若員工未能被調動起來就無法獲得成果」。

報導中對戴正吳新策負評居多指出，戴正吳8月13日就任夏普新社長，連續推出新策，有意快速扭轉夏普頹勢，但是「在公司內部缺乏充分協調」，且突然轉換經營方針，使得「公司一線的工作混亂擴大」、「夏普公司內部疲於應對」；且當初夏普為挽救財務而賣出資產可能一一被買回，「可能會導致市場信用度下滑，公司內部對此感到不滿」。