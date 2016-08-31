華南金董事長寶座 傳吳當傑打敗李桐豪

傳土地銀行董事長吳當傑將出任華南金董座。（資料照，記者盧冠誠攝）

2016-08-31 06:45

〔即時新聞／綜合報導〕徐光曦轉任兆豐金控之後，華南金董事長職位傳將由現任土銀董事長吳當傑出任，人事令可望在今天核定。

《工商時報》報導，這項人事令讓「金融圈有些意外」；原因是，金融圈一度傳出前親民黨立委李桐豪可能接任華南金董座，不過，引發綠營很大反彈，以致「經行政高層研商後，由前財政部政次、土銀董座吳當傑出任」。