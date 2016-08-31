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歐元區企業信心下滑 歐股漲跌互見

2016-08-31  02:20

〔中央社〕由於德國通貨膨脹疲軟和歐元區企業信心下滑，助長歐洲中央銀行必須加強刺激景氣措施的預期，歐洲主要股市今天收盤漲跌互見。

法新社報導，倫敦FTSE 100指數下滑0.3%，收在6820.79。

法蘭克福DAX 30指數上漲1.1%，收在10657.64。

巴黎CAC 40指數上漲0.8%，收在4457.49。

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