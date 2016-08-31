巴西總統彈劾案 市場聚焦表決結果
2016-08-31 00:54
〔中央社〕巴西總統羅賽芙彈劾案最終審判進行得如火如荼，金融市場也全神貫注於表決結果，評估新政府處理政治經濟危機的能力，以制定投資巴西的計畫。
美國資產管理公司貝萊德集團（BlackRock）拉丁美洲基金資深經理藍德斯（Will Landers）表示，一旦確認羅賽芙（Dilma Rousseff）被彈劾，市場將解讀為議會支持泰梅爾（Michel Temer）政府採取一系列刪減成本措施，讓巴西經濟重回正軌。
藍德斯指出，泰梅爾政府已在財政部和巴西石油公司（Petrobras）組成堅強管理陣容，現在必須與國會攜手合作，實踐稽徵等各項改革，讓巴西取信於金融市場和國際投資人，促進經濟成長。
美國駿利資產管理集團（Janus Capital Group）基金經理拉荷農敦（Dan Raghoonundon）也表示，一旦參議院通過彈劾羅賽芙，泰梅爾在代理總統期間做出的各項承諾是否能夠兌現，新政府內部是否能夠齊心協力，幫助國家走出政治經濟危機，現在才是真正的考驗。
拉荷農敦認為，彈劾案結束就成了過去式，而市場只會往前看，展望2018年巴西總統大選。
巴西智庫趨勢（Tendencias）政治學家寇蒂茲（Rafael Cortez）也相信，泰梅爾執政能否順利，將取決於限制公共支出根據通膨率調整的修憲案表決結果，因為這項法案對調整國家財政平衡非常重要。
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