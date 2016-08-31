遭歐盟裁定補繳鉅額稅款 蘋果股價小跌
2016-08-31 00:14
〔中央社〕華爾街股市今天午盤前小跌，在歐洲聯盟下令蘋果公司（Apple）補繳145億美元稅款給愛爾蘭後，這家科技業巨擘的股價只溫和下跌0.7%。
正午左右，蘋果股價來到每股106.04美元，下跌0.73%。
歐洲聯盟今天諭令蘋果公司向愛爾蘭政府補繳創紀錄的130億歐元（新台幣4663億元）稅款，並表示允許這家科技巨擘幾乎不用繳稅的協議是非法的。這筆金額是歐盟執委會的已知類似追稅案的40倍。
道瓊工業指數午前下跌54.69點，或0.30%，來到18448.30點。
標準普爾500指數小跌4.85點，或0.22%，報2175.53點；那斯達克指數下跌13.31點，或0.25%，來到5219.02點。
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