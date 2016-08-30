大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜
2016-08-30 22:18
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月30日）開獎的第105000076期大樂透、第105000208期今彩539，頭獎雙雙摃龜。
第105000076期大樂透中獎號碼為：「01、11、18、27、36、46；特別號：26」。頭獎摃龜，貳獎摃龜，參獎共29注獲得，每注可得5萬0369元，肆獎共75注獲得，每注可得1萬2984元，伍獎共1606注獲得，每注可得1667元，陸獎共2034注獲得，每注可得1000元，柒獎共1萬9736注獲得，每注可得400元，普獎共2萬9239注獲得，每注可得400元。
第105000208期今彩539中獎號碼為「08、15、16、21、26」。頭獎摃龜，貳獎共166注獲得，每注可得2萬元，參獎共6376注獲得，每注可得300元，肆獎共6萬4615注獲得，每注可獲得50元。
第105000076期49樂合彩中獎號碼為「01、11、18、27、36、46」，四合摃龜，三合共137注中獎，每注可得1萬2500元，二合共6033注中獎，每注可得1250元。
第105000208期39樂合彩中獎號碼為「08、15、16、21、26」，四合共1注中獎，可得21萬2500元，三合共197注中獎，每注可得1萬1250元，二合共5413注中獎，每注可得1125元。
第105000208期3星彩中獎號碼為「925」，正彩共53注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第105000208期4星彩中獎號碼為「8843」，正彩摃龜。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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