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南山壽外洩保戶個資 金管會：將給予適當處罰

2016-08-30  22:12

〔記者王孟倫／台北報導〕南山人壽工會主動向金管會檢舉，有100多位保戶個資遭到外洩，金管會今天晚間表示，已經要求全面清查及進行改善，並將視情節予以懲處開罰。

根據金管會目前掌握狀況，由於南山人壽因作業過程疏失，將別的保戶保單資料寄發給非當事人，但此舉已造成個人資料外洩，有保戶反應感到恐慌。

為何本案是由南山工會出面檢舉？金管會保險局副局長施瓊華指出，南山企業工會主要組成是保險業務員，因為保戶察覺恐有個人資料外洩之虞，立即通知自己的業務員，業務員則透由工會來反映此事。

施瓊華表示，初步判斷，這已經涉及違反個資法，南山人壽投保資料，在系統篩選上有疏漏，才導致此一事件發生；若依＜個資法＞第27條規定，除要求限期改善外，並開罰2萬到20萬元。

其次，在本案當中，南山人壽內稽內控部分，是否有疏失未盡責之處？

金管會指出，有關於南山人壽客戶機密資料與保護安全作業，其安全控制之有效性是否落實，金管會將清查清楚，若這部分的主管，確實有責任、罰款金額較高，可以處60萬到600萬元。金管會將根據情節輕重，給予適當處罰。

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  • 對於南山人壽之保戶個人資料外洩，金管會將視情節予以懲處。圖為金管會主委丁克華（資料照／記者王孟倫攝）

    對於南山人壽之保戶個人資料外洩，金管會將視情節予以懲處。圖為金管會主委丁克華（資料照／記者王孟倫攝）

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相關關鍵字： 保戶 個資外洩 南山人壽 南山人壽工會 處罰 金管會
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