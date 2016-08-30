兆豐案究責 兆豐銀工會：立即重組董事會
2016-08-30 21:24
〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐銀遭美重罰事件真相為何，至今未明，但已重創兆豐銀行的專業形象及員工士氣，兆豐銀工會今晚呼籲，應立即查明究竟是「違反美國『反洗錢法令』」還是「違法洗錢」，並要求立即重組董事會。
兆豐銀工會指出，該行紐約分行損失1.8億美元，雖不需國庫編列預算由全民買單，但應由疏忽失職的經營高層（含已退休的經營高層）負全責，不可由股東及員工承擔後果。因此，本會要求政府，應儘速在一周內查明事件真相，釐清此事件行究竟是「違反美國『反洗錢法令』」，還是「違法洗錢」，並追究涉案高層人員責任。
由於該案已突顯兆豐銀行公司治理不彰，兆豐銀工會今日也要求，應立即重組董事會。
工會指出，經營高層拖延至八月初才將美方處罰一事上報金管會及大股東財政部，兆豐商銀董事會更遲至八月中旬才得知此事，凸顯公司高層及主管機關均漠視公司治理精神。由於董事會中有近半數為銀行或金控現任或退休副總級以上主管兼任，有「球員兼裁判之嫌」，恐導致董事會獨立決策及監督功能不彰，因此，該會主張，政府應全面檢討兆豐商銀董事會組成成員，以加強公司治理。
工會並呼籲，兆豐銀應全面補足短缺的人力，落實法遵及稽核人員專才專任。業務以兆豐擅長的外匯及企金業務為主軸，改正過去偏重理財業務所產生的亂象。
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