逾7.7萬人請願 反對巴洛索出任高盛要職

2016-08-30 20:44

〔記者盧永山／台北報導〕逾7.7萬人在Change.org網站上連署請願，呼籲應採取「強烈的懲戒性措施」，懲罰歐盟執委會前主席巴洛索（Jose M. Barroso）出任高盛非執行董事長和總顧問，並認為巴洛索此舉「不負責任」，且在「道德上應受到譴責」。

巴洛索是在2004至2014年間擔任歐盟執委會主席，今年7月初獲高盛任命為非執行董事長和總顧問。在擔任歐盟執委會主席期間，巴洛索高度參與希臘紓困案、根據里斯本條約所進行的歐盟機構改革、以及擬定歐盟因應氣候變遷的方案。

巴洛索獲高盛任命為非執行董事長和總顧問，被廣泛視為高盛試圖縮小英國公投脫歐後對該行造成的負面衝擊。

但發起這次請願的人士指出，巴洛索出任高盛要職，違反了前歐盟官員出任私營部門要職的「旋轉門條款」，是不負責任之舉。

自稱「歐盟機構的職員」的這群發起人又說，在輿論對歐盟的評價跌到谷底之際，巴洛索的行為可能使歐盟的名聲進一步下墜。

請願者呼籲，在巴洛索出任高盛要職期間，歐盟執委會應停發他的退休金，並暫停頒給他與歐盟機構有關的榮譽頭銜。