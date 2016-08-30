公開收購告吹！ 金管會要追百尺竿頭民刑事責任

2016-08-30 19:53

〔記者王孟倫／台北報導〕百尺竿頭公開收購樂陞科技公司，因未能履行支付收購價款而告吹，引起金管會強烈不滿！金管會表示，這已經是「惡意未履行交割」，涉有違反證券交易法，會全面追究百尺竿頭之相關民刑事責任，即使該公司是僑外商，一樣可以透過投保中心替投資人進行訴訟且求償。

由於樂陞代收購人百尺竿頭公告，無法完成本次公開收購之交割，有關應賣人交存於公開收購專戶之股票，將於8月31日開盤前退還所有應賣人。

「這是前所未見，我們一定會查到底！」金管會證期局表示，歷年來各公開收購案，於條件成就後皆順利完成交割並無違約案。

證期局指出，本案收購人以公開收購方式對不特定人收購樂陞股票，條件成就後卻惡意未履行交割，涉有違反證券交易法，應負相關民刑事責任，金管會將進一步辦理。

金管會官員表示，根據證交法第四十三條規定，公開收購未經本會核准，不得停止，也就是說，收購人百尺竿頭必須如期履行交割，但其明顯未符合法令。

此外，為維護應賣投資人權益，金管會已洽請投資人保護中心立即啟動公告受理應賣投資人授與訴訟實施權，以進行民事求償並為必要之保全程序。