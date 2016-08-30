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未落實洗錢防制等規定 旺旺友聯遭開罰480萬元

2016-08-30  19:42

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天最新公布的裁罰案，旺旺友聯產險因為違反保險法多項規定，包括：「未落實辦理洗錢防制作業，顯有內稽內控疏失」及「不當保單承攬」等，合計被金管會核處480萬元及3項糾正。

金管會保險局副局長施瓊華表示，金管會於辦理一般業務檢查時，發現旺旺友聯辦理保險業務，有違反保險法相關規定，今日討論通過處分案。

旺旺友聯共有六大違規事項，包括：未依規定承保辦理火險、團體傷害險等作業，公司未落實內稽內控等。

由於兆豐銀紐約分行未落實洗錢防制遭到重罰，事件尚未落幕，而旺旺友聯被開罰其中一項缺失，為未有效建立洗錢防制作業，因此，高度受到外界矚目。

施瓊華說，法務部及外交部要求建立洗錢或反恐名單，但旺旺友聯未能確實配合，也就是說，在辦理防制洗錢作業、未建立有效管理程序，這將不利總分支機構勾核及查詢洗錢防制。

國內過去曾發生透過保險業洗錢的相關案例嗎？施瓊華表示，雖然產、壽險業目前皆未發生洗錢案件，但我們仍要求保險業者嚴格遵守，這次開罰，主要是針對未能有效落實洗錢防制之規定。

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  • 由於違反洗錢防制等多項規定，金管會今天開罰旺旺友聯480萬元。圖為保險局副局長施瓊華。（記者王孟倫攝）

    由於違反洗錢防制等多項規定，金管會今天開罰旺旺友聯480萬元。圖為保險局副局長施瓊華。（記者王孟倫攝）

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