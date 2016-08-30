避免兆豐案再發生 工會：納入勞工董事由內部監督

2016-08-30 20:13

［記者吳柏緯／台北報導］近日兆豐銀遭美國NYDFS處罰約新台幣57億案舉國震撼，兆豐金控集團工會今天發出聲明，強調過去馬英九政府縱容包庇才讓蔡友才與徐光曦等人能夠對兆豐金上下其手；不過工會也認為新政府的財政部及金管會行政怠惰，是壓垮駱駝的最後一根稻草。

工會呼籲，除應徹查此事外，未來兆豐金控董事會應納入勞工代表，從內部監督避免類似情形再次發生。

兆豐金控集團工會稍早發出的聲明稿中要求，兆豐金董事長徐光曦即刻停職接受調查，而且兆豐公股董監事應檢討改派。工會表示，除董總及勞工董事由內部人員擔任外，其餘董監事應由外部人員擔任，不應有球員兼裁判的情形，並應邀請兆豐金控集團工會派員擔任兆豐金控及銀行董監事，強化監督避免腐敗。

此外，工會也呼籲應重視公司員工的勞動權益。聲明中指出，兆豐金控在前董事長蔡友才治下，長期以鯊魚式的管理方式，只問績效數字不重人性關懷，公司獲利都是靠壓榨基層勞工而來。

工會更進一步指出，兆豐金控集團獲利績效高達3百多億，是所有集團員工的成果，因此公股董事應立即提案，調整兆豐金控集團全體員工薪資5%以上。

工會認為並要求，財政部應建立工會與政務次長級以上的溝通對話平台或熱線，以即時從內部反映公司治理的情形，避免再一次兆豐金控的醜聞發生。