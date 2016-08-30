美國家具品牌客思達下月返台掛牌 參考價每股32元

2016-08-30 20:08

［記者楊雅民／台北報導］美國第9大家具供應商客思達（2936）預計9月26日返台掛牌，掛牌參考價暫定每股32元。

客思達（Coaster）總經理葉伯璘是從台中以貿易起家，35年前遠赴美國加州，經營小型家具、禮品貿易。表示，該公司目前有3個自有家具、家飾品牌，主力的Coaster品牌主攻中價位市場，Private Reserve 及Donny OSmond Home將主打高價位路線。

有別於傳統的家具業者，客思達主要經營自有品牌，所有產品委由分布東南亞、中國等200多家工廠代工製造，Coaster目前已是美國第9大家具供應商。

去年年營收達116.55億元，稅後淨利為1.78億元，每股稅後盈餘為2.67元，營收比重有高達98%來自美國市場貢獻。

產品結構寢室家具占32.63%、客廳家具26.06%、餐廳家具占18.87%、家飾用品占13.02%，其餘有書房家具、辦公家具等。

客思達今年上半年累計營收達63.09億元，稅後淨利1.71億元，每股稅後盈餘為2.57元，較去年同期倍增，「半年幾乎賺贏去年一整年」。

客思達財務長潘敏行表示，供應鏈管理很大的挑戰是存貨，客思達需要替零售商顧存貨，今年透過大數據分析，將所有商品買賣數據進行考核，掌握賣最好和賣不好的商品，創造最大利潤。

葉伯璘說，第3季是美國家具傳統淡季，第4季將回到旺季，法人預估，以客思達上半年的營運表現，預估全年營運將可望創歷史新高。