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華映第二季賺錢 7月每股稅後仍虧0.02元

2016-08-30  19:32

〔記者陳梅英／台北報導〕面板廠華映（2475）第二季因業外收益挹注，順利轉虧為盈，每股稅後0.04元，守住淨值，免於下市，不過昨日發布7月自結盈餘，每股稅後虧損仍有0.02元，華映第三季若要持續獲利仍需加把勁。

華映因近期股價波動，今日遭證交所要求公布財務訊息，華映自結7月營收31.65億元，稅前虧損1.71億元，稅後虧損1.8億元，每股稅後虧損0.02元，儘管仍虧損，虧損幅度與去年同期相比已經大幅縮減，隨著5吋HD手機面板持續漲價，在華映兩座產線產能全數滿載下，公司以持續獲利為目標。

華映在連續2年多的虧損後，今年第二季首度轉虧為盈，但本業仍處於虧損，主要靠業外財務操作挹注，使得第二季每股稅後盈餘有0.04元，使得華映每股淨值回升至0.09元。

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  • 華映第二季賺錢，7月每股稅後虧0.02元。華映總座林盛昌表示目前產能供不應求，訂單看到年底。 （記者陳梅英攝）

    華映第二季賺錢，7月每股稅後虧0.02元。華映總座林盛昌表示目前產能供不應求，訂單看到年底。 （記者陳梅英攝）

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