| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
樹林鬧區驚傳女子墜樓 送醫急救中 涉非法持有「冰毒」 又4名台人遭印尼判死 打獵腳滑跌落40公尺山谷 男意識不清搶救中 車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 財經

陳錦稷請辭富邦金獨董 轉任台灣金獨董

2016-08-30  18:56

〔記者廖千瑩／台北報導〕富邦金控今天傍晚公告，獨立董事陳錦稷請辭獨立董事一職，陳錦稷原本任期從2014年6月6日至2017年6月5日才屆滿，不過今天卻傳出以個人因素請辭，除了金控外，連同富邦人壽、富邦產險獨董也一併請辭。

至於陳錦稷的新去處，財政部今天早上新聞稿也明白點出，即將接任台灣金控董事長的呂桔誠、總經理詹庭禎將於明天正式走馬上任，台灣金控3位新任獨立董事為陳妙玲、邱俊榮以及陳錦稷。

陳錦稷上周才在富邦金董事會開砲，指負責旅館業務的富邦建設，是富邦蔡家私人公司，但土地卻來自富邦人壽，資產來自大眾與保戶的資金，「擺明吃豆腐」，強調若要拿人壽土地蓋旅館，應照程序標租。

陳錦稷為前雲林縣財政處長、民進黨智庫新境界智庫財經產業中心主任，去年2月被台北市政府選為富邦銀行獨立董事一職，今天富邦金卻公告他以個人因素請辭。

廣告
  • 富邦金控今天傍晚公告，獨立董事陳錦稷請辭獨立董事一職。（記者王敏為攝）

    富邦金控今天傍晚公告，獨立董事陳錦稷請辭獨立董事一職。（記者王敏為攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣金 富邦 請辭 金獨董 陳錦稷
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：陳錦稷請辭富邦金獨董 轉任台灣金獨董


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.