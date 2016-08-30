歐盟開鍘 要求蘋果補稅逾4630億
2016-08-30 19:30
〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭政府提供美國科技公司蘋果的系列稅務優惠措施，今（30）日遭到歐盟執行委員會裁定為違法補助，並要求蘋果補繳歐元130億元（新台幣約4630億元）的稅款，成為歐盟史上最高金額的涉稅罰款；蘋果、愛爾蘭及美國政府，對此都感到相當不滿。
綜合外媒報導，歐盟執行委員會今日發布聲明表示，「依據歐盟國家補助規定，愛爾蘭給予蘋果高達130億歐元的稅務利益並不合法，愛爾蘭必須要收回這些非法的補助」；歐盟官員指出，愛爾蘭政府於1991年到2007年之間批准蘋果在該國支付極低的稅，而蘋果利用在愛爾蘭的稅收優惠將產品合法銷往全球市場。
蘋果最後支付的實際補稅金額，將由愛爾蘭政府決定；而對於歐盟的裁定，愛爾蘭財政部長那努（Michael Noonan）表示，「我並不同意歐盟的判決，也一定會再提起上訴，以保衛我國的稅收制度完整性；歐盟的規則不應該侵犯、干涉到成員國的稅收制度」。
蘋果公司則發布聲明抨擊，「歐盟公開插手愛爾蘭政府的稅收法律，違反國際稅務系統的常理；歐盟要求補稅，將一定會對企業赴歐盟投資及創業造成長遠的傷害。對於補稅一事，我們一直以來都合法納稅，一定會提起上訴，並堅信這項裁決會被推翻」。
歐盟委員會針對企業展開的避稅行為調查，日前已經引發美國政府不滿；美國財政部上週表示，歐盟委員會推翻成員國稅收政策的做法，會使他們成為「超越國家的稅務機構」，為自己帶來「影響深遠的大麻煩」。
負責避稅調查的歐盟競爭委員會，去年已經成功讓荷蘭政府取消對星巴克的稅務優惠，該案涉及3000萬歐元，同時也讓盧森堡政府停止對汽車公司飛雅特的稅務優惠。
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